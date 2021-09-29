У футболі – це лише 1-й тайм: Зеленський привітав Шевченка з днем народження

Президент України Володимир Зеленський привітав колишнього футболіста Динамо Андрія Шевченка з днем народження. Екстренер збірної України 29 вересня святкує 45-річчя.

Зеленський: Він творив дива на полі під номером 7

Зеленський згадав про досягнення Андрія Шевченка як футболіста та вже як тренера. Зокрема, президент написав, що Шевченко – перший український футболіст, який виграв Лігу чемпіонів.

До теми Андрію Шевченку – 45: найбільші досягнення легенди українського футболу

Також Зеленський додав, що Шевченко став першим тренером, якому вдалося вивести збірну України в 1/4 фіналу чемпіонату Європи.

Він увійшов до топ-100 найкращих гравців XX століття. Він творив дива на полі під номером 7, а у новітній історії нашого футболу став номером один. Перший українець, який виграв Лігу чемпіонів. Перший українець, який за часів незалежності отримав "Золотий м'яч". А як тренер – перший, хто вивів збірну України до плей-оф чемпіонату Європи. Андрій Шевченко,

– написав Зеленський.

Президент побажав Шевченку успіхів та, щоб кожна гра складалася на користь тренера.

Текст публікації Володимира Зеленського

Він увійшов до топ-100 найкращих гравців XX століття. Він творив дива на полі під номером 7, а у новітній історії нашого футболу став номером один. Перший українець, який виграв Лігу чемпіонів. Перший українець, який за часів незалежності отримав "Золотий м'яч".

А як тренер – перший, хто вивів збірну України до плей-оф чемпіонату Європи. Андрій Шевченко. Для молодого покоління гравців – Андрій Миколайович. Для звичайних уболівальників – просто Шева.

І сьогодні йому 45! У футболі – це лише 1-й тайм. Бажаю, щоб і подальша гра була так само сповнена успіхів, складалася на твою користь, а отже – на радість усім нам і на славу всій Україні. З днем народження, Андрій Шевченко!