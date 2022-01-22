Футбол наосліп: матч АПЛ був перерваний через відключення електрики

Поєдинок АПЛ Вотфорд – Норвіч був зупинений у другому таймі. Все через технічні проблеми з освітленням.

Арена не витримала напруги матчу

Усі голи були забиті у другому таймі. Друга 45-хвилинка запам'яталась не лише результативними ударами, а й технічною проблемою на стадіоні Вотфорда.

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На 61-й хвилині за рахунку 0:1 на користь Норвіча гра несподівано була перервана. На арені відключили електрику. Поєдинок продовжився після 10-хвилинної перерви.

Матч для Вотфорда склався вкрай невдало. Норвіч забив три голи, а господарі завершили поєдинок у меншості. Вилучення на 78-й хвилині отримав Еммануель Денніс.

У підсумку – 0:3 розгромна перемога Норвіча.