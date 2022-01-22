Футбол наосліп: матч АПЛ був перерваний через відключення електрики
22 січня 2022 , 10:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Поєдинок АПЛ Вотфорд – Норвіч був зупинений у другому таймі. Все через технічні проблеми з освітленням.
Арена не витримала напруги матчу
Усі голи були забиті у другому таймі. Друга 45-хвилинка запам'яталась не лише результативними ударами, а й технічною проблемою на стадіоні Вотфорда.
Читайте також Яремчук зіграв тайм у переможному матчі Бенфіки, Роман знову не забив
На 61-й хвилині за рахунку 0:1 на користь Норвіча гра несподівано була перервана. На арені відключили електрику. Поєдинок продовжився після 10-хвилинної перерви.
Матч для Вотфорда склався вкрай невдало. Норвіч забив три голи, а господарі завершили поєдинок у меншості. Вилучення на 78-й хвилині отримав Еммануель Денніс.
У підсумку – 0:3 розгромна перемога Норвіча.
- Перемога принесла "канаркам" три очки. Норвіч із 16 пунктами йде поблизу зони вильоту АПЛ – 17-та позиція.
- Вотфорд відразу йде за спиною суперника – 18-те місце та 14 балів.