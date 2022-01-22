Футбол наосліп: матч АПЛ був перерваний через відключення електрики

22 січня 2022 , 10:30
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Джерело:

24 канал

Поєдинок АПЛ Вотфорд – Норвіч був зупинений у другому таймі. Все через технічні проблеми з освітленням.

Арена не витримала напруги матчу

Усі голи були забиті у другому таймі. Друга 45-хвилинка запам'яталась не лише результативними ударами, а й технічною проблемою на стадіоні Вотфорда.

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На 61-й хвилині за рахунку 0:1 на користь Норвіча гра несподівано була перервана. На арені відключили електрику. Поєдинок продовжився після 10-хвилинної перерви.

Матч для Вотфорда склався вкрай невдало. Норвіч забив три голи, а господарі завершили поєдинок у меншості. Вилучення на 78-й хвилині отримав Еммануель Денніс.

У підсумку – 0:3 розгромна перемога Норвіча.

  • Перемога принесла "канаркам" три очки. Норвіч із 16 пунктами йде поблизу зони вильоту АПЛ – 17-та позиція.
  • Вотфорд відразу йде за спиною суперника – 18-те місце та 14 балів.