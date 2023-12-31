Зінченко не винен: Арсенал поступився середняку Фулхему та скотився на четверте місце – відео

Команда Мікеля Артети програла друге лондонське дербі поспіль. Відсутність Олександра Зінченка не врятувала "канонірів" від невдачі.

Фулхем – Арсенал 2:1

Голи: Хіменес, 29, Декордова-Рід, 59 – Сака, 5

У неділю, 31 грудня, в рамках 20-го туру АПЛ зустрічалися Фулхем та Арсенал. Поза заявкою "канонірів" опинився Олександр Зінченко, пише 24 Канал.

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Криза "канонірів" триває

Команда Артети швидко повела в рахунку. На 5-й хвилині зустрічі Букайо Сака скористався відскоком та практично з лінії воріт переправив м'яч до сітки.

"Дачники" відігралися в середині першого тайму. Мексиканський форвард Фулхему Рауль Хіменес блискучим ударом по центру воріт завершив комбінацію.

"Каноніри" мали можливість забити гол в роздягальню. Однак удару Мартінеллі бракувало влучності.

Господарі поля вийшли вперед на 59-й хвилині матчу. Півзахисник Фулхема та збірної Ямайки Декордова-Рід відправив м'яч під поперечину.

У "канонірів" було достатньо часу, щоб зрівняти рахунок. Однак усі атаки Арсеналу завершилися безрезультатно. Ба більше, наприкінці поєдинку хавбек "дачників" Андреас Перейра міг забити третій м'яч у ворота Арсеналу, але після удару зі штрафного м'яч влучив у поперечину.

У підсумку Арсенал зазнав третьої поразки у п'яти останніх матчах. Тож криза "канонірів" не пов'язана з присутністю на полі Зінченка, якого визнали головним винуватцем невдач.

Арсенал завершує 2023 рік на четвертій сходинці АПЛ. "Каноніри" набрали 40 очок у 20 матчах.

Фулхем зберіг за собою 13 місце в турнірній таблиці. "Дачники" заробили 24 бали у 20 поєдинках.

Відеоогляд матчу Фулхем – Арсенал