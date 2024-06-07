На війні загинув український регбіст Володимир Яворський

З початку повномасштабного вторгнення багато українських спортсменів взяли до рук зброю, щоб захищати рідну країну від окупантів. На жаль, чимало з них повернулися з поля бою на щиті.

Напередодні прийшла ще одна сумна звістка з фронту. Черговою непоправною втратою для спортивної спільноти стала загибель українського регбіста Володимира Яворського.

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Назавжди в строю

Трагічна подія сталася 30 травня у місті Часів Яр, Бахмутського району Донецької області. Він загинув, рятуючи поранених своїх побратимів.

Воїн служив у спецпідрозділі ГУР МО України "Артан" та мав позивний "Камаз". Неодноразово брав у полон ворогів і один з випадків потрапив навіть на відео, де росіянин розповідав під час інтерв'ю, що його взяв у полон особисто Володимир Яворський.

У цивільному житті "Камаз" був потужним спортсменом, про якого всі відгукувалися тільки позитивно й вважали дуже світлою людиною. Виступав за регбійний клуб Антарес.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, друзям та близьким захисника України. Вічна пам'ять Володимиру Яворському...