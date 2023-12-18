У боях за вільну Україну загинув відомий фанат київського Динамо Максим Рибецький

Чергову жахливу звістку з передової отримала українська спортивна спільнота. Захищаючи на фронті свободу та незалежність рідної країни, додому на щиті повернувся Максим Рибецький.

Він героїчно загинув під час виконання бойового завдання на околицях селища Зарічне. Трагічна подія сталася 14 грудня 2023 року на Донеччині.

Читайте також На війні загинув колишній співробітник Шахтаря Анатолій Грос

Досягнення полеглого воїна

Захисник України з позивним “Риба” був воїном 95-ї ОДШБ. Максим мужньо боронив нашу свободу від російських окупантів ще з 2018 року.

Рибецький був командиром взводу та завжди стояв горою за своїх побратимів. Мав чимало нагород, зокрема – Орден за мужність третього ступеня, Золотий Хрест, Знак доблесті ОТУ "Лиман" та інші.

“Риба” з самого дитинства був частиною нашої “біло-синьої” родини. Ми приносимо співчуття родичам та близьким. Бути воїном – жити вічно! Світла пам’ять тобі, Герою,

– йдеться у заяві Динамо.



Максим Рибецький / ФК Динамо

Нагадаємо, що в листопаді стало відомо про смерть ще одного відомого фаната киян Сергія Павліченка. Колишній політв'язень Януковича повернувся на щиті після бойового завдання поблизу села Вербове.

Редакція 24 Каналу співчуває сім’ї загиблого захисника України. Ворог обов'язково відповість за кожне забране життя українця. Вічна пам'ять...