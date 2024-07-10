Назавжди 23: на війні загинув фанат Дніпра Владислав Чорноморець
Джерело:Рупор Північної трибуни
Українські футбольні фанати одними з перших стали на захист рідної країни від окупантів після початку російської агресії. На жаль, чимало відважних воїнів із цієї активної спільноти повернулися з передової на щиті.
Чергова сумна новина прийшла з Харківського напрямку. На фронті загинув відданий фанат Дніпра Владислав Чорноморець.
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Назавжди у строю
Український воїн з позивним "Чорномор" віддав своє життя за вільну Україну 5 липня. Він потрапив під мінометний обстріл.
Владислав боронив Батьківщину з самого початку повномасштабного вторгнення. Полеглий герой служив у складі 42-ї механізованої бригади. Тепер йому назавжди 23…
Владислав з дитинства вболівав за рідний Дніпро / Фото Рупор Північної трибуни