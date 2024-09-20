Під час виконання бойового завдання на фронті загинула важкоатлетка та тренерка Ніна Пашкевич
Джерело:Здолбунівська міська рада
Під час бойового завдання у Донецькій області загинула Ніна Пашкевич. Їй було 47 років.
Ще одна сумна звістка надійшла з фронту. Про загибель 47-річної спортсменки повідомили у Здолбунівській міській раді.
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Мала сотні спортивних нагород
Ніна Пашкевич була стрілком у складі Сил оборони України.
З невимовним болем повідомляємо, що під час виконання бойового завдання на Донеччині загинула стрілець Ніна Пашкевич. Назавжди 47… Здолбунівчани знали Ніну як спортсменку-важкоатлетку, майстра спорту та тренерку чемпіонок України і Європи,
– зазначили у Здолбунівській міській раді.
Також там додали, що спортсменка, вже перебуваючи на службі, брала участь у змаганнях. У квітні 2024 року Ніна Пашкевич стала переможницею чемпіонату України з важкої атлетики. Загалом мала близько сотні спортивних нагород.
У суботу, 21 вересня, Ніна Пашкевич повернеться додому на щиті.
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