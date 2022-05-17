На фронті під Авдіївкою загинув тесть українського футболіста Петряка

Ворожі кулі продовжують забирати життя у захисників України. Одним із таких посмертних героїв країни став тесть українського легіонера Фехервара Івана Петряка.

Петряк: Віддав своє життя за своїх дітей та онуків

Сумну звістку у своїх соцмережах Іван Петряк повідомив 16 травня. Український футболіст виклав зворушливе відео, у якому закарбовані найкращі моменти із життя тестя. Петряк попрощався з близькою людиною, яка захищала Україну на фронті.

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Відзначимо, що батько дружини Петряка загинув на передовій у районі Авдіївки. 12 травня кохана футболіста почала пошуки батька, який перестав виходити на зв'язок. Згодом стало відомо про смерть Івана Петренка.

Петряк у пості зазначив, що не хоче жувати соплі, адже тесть не хотів би бачити сльози на очах у рідних. Іван подякував тестю за те, що той боронив спокійний сон українців.

Папа Ваня (батя), не буду соплі жувати, Вам не дадуть героя, але для нашої родини ви легенда, легенда патріотизму. Як інвалід, якого кинули на нуль, який віддав своє життя за своїх дітей та онуків. Ми плакати не будемо, тому що ви завжди говорили, що нити – це для слабаків. Що ми бійці від народження і боротимемося до кінця. Дякуємо за наш спокійний сон! Спочивай із миром, рідний,

– написав футболіст.

Петряк попрощався з тестем: дивіться відео

Дещо пізніше футболіст Фехервара додав у стрічку в інстаграмі спільне фото з батьком дружини з відпочинку.

Спочивай із миром тато Ваня,

– підписав світлину гравець.

Що відомо про кар'єру Івана Петряка

До 2018 року поїхав виступати в Угорщину. На правах оренди виступав за Ференцварош, але вже 30 червня 2019-го повернувся у донецький Шахтар.

Того ж року став повноцінним гравцем ще одного угорського клубу Фехервара.

Його угода з командою розрахована до кінця червня 2023-го.

У нинішньому сезоні лівий вінгер із України провів 31 матч, у яких забив 8 голів та зробив 3 результативні передачі.

Фехервар закінчив чемпіонат на четвертому місці у турнірній таблиці чемпіонату Угорщини. Клуб Петряка має у своєму активі 48 очок, що на шість менше, ніж в Академії Пушкаша, яка йде третьою.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття батькам, рідним і друзям героя України.