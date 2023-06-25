Популізм чи турбота за вболівальників: Фрідман про позицію Дніпра-1 щодо єдиного телепулу

Клуби УПЛ вже вкотре не можуть домовитися за єдиний телепул. Свою позицію щодо відмови брати участь у цьому проєкті висловив комерційний директор Дніпра-1 В'ячеслав Фрідман.

Три клуби УПЛ проти створення єдиного телепулу. Це Дніпро-1, Зоря, та Динамо. Також утримався Верес, якого не до кінця влаштувала запропонована фінансова схема проєкту.

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Під час війни футбол має бути безплатним

Попри більшість згодних на єдиний телепул, він знову може не відбутися. Один із представників клубів-відмовників, а саме комерційний директор Дніпра-1 В'ячеслав Фрідман заявив, що під час війни матчі УПЛ потрібно показувати безплатно та пояснює позицію клуба не питанням грошей.

Воєнна ситуація... Цей сезон ми допрацюємо, згідно з контрактом. Ми, Динамо та Зоря вважаємо, що в умовах війни потрібно зробити безплатний показ матчів. Це наша позиція. Безплатний футбол – популізм? Це говорять 500 людей в інтернеті. Дивіться футбол. Незрозуміло, чому кажуть, що платний футбол треба, а безплатний – не треба. Адже клуби не отримають гроші ні цього року, ні наступного, ні за два роки. Коли буде ситуація на ринку, що клуби зароблятимуть – повірте, ми будемо двома руками за. Прийдемо з Андрієм Русолом та чотири руки піднімемо за УПЛ-ТБ,

— сказав Фрідман.

За словами комерційного директора Дніпра-1, проєкт УПЛ-ТБ цікавий, але ще сируватий, тому цю ідею треба буде допрацювати й повернутися до неї перед наступним сезоном, а наразі це неможливо ще й через неможливість створення софту, який пишеться мінімум 6 місяців та потрібно буде інтегрувати з іншими ОТТ-платформами.

І так майже всю історію УПЛ щось заважає. Цікаво, що буде причиною відмови наступного року?