Від Миколенка до Мудрика: легендарний Лемпард очолив Челсі

Легенда Чеслі Френк Лемпард повертається на "Стемфорд Брідж". 44-річний фахівець знову очолив "пенсіонерів".

Невдалі результати в чемпіонаті Англії змусили босів Челсі до змін на тренерському містку. Після звільнення Грема Поттера команду Михайла Мудрика очолив Френк Лемпард.

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Друге пришестя Лемпарда

Угода з Лемпардом діятиме до завершення сезону. У складі "синіх" Лемпард здійснив видатну кар'єру, виступаючи з 2001 по 2014 рік. Разом з Челсі він тричі вигравав Прем'єр-лігу, а також Лігу чемпіонів сезону 2011/12.

Ми раді вітати Френка з поверненням на "Стемфорд Брідж". Френк є членом Залу слави Прем'єр-ліги та легендою цього клубу. Продовжуючи наш ретельний і вичерпний процес пошуку постійного головного тренера, ми хочемо надати клубу та нашим уболівальникам чіткий і стабільний план на решту сезону. Ми хочемо дати собі всі шанси на успіх, і Френк володіє всіма характеристиками та якостями, необхідними для того, щоб привести нас до фінішу,

– йдеться у заяві співвласників клубу Тодда Боелі та Бехдада Егбалі.

Під час тренерської кар'єри Френк вже очолював "синіх" з 2019 по 2021 рік. Під його керівництвом Челсі зіграли 84 матчів, у яких здобули 44 перемоги, 15 нічиїх та зазнали 25 поразок.

Крім Челсі, Лемпард очолював Дербі Каунті (2018 – 2019), а також тренував Евертон Віталія Миколенка (2022 – 2023).

До слова. Свій перший матч новопризначений тренер Челсі проведе 8 квітня проти Вулверхемптона. Після 29 зіграних матчів "сині" займають 11-ту сходинку АПЛ. Також команда Мудрика продовжує виступи в Лізі чемпіонів, де їх чекає чвертьфінальний двобій проти мадридського Реала.