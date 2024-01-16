Французького тенісиста дискваліфікували на 10 років: у чому його підозрюють

Французький тенісист Лені Мітьяна отримав чималу дискваліфікацію. Його також оштрафували на 20 000 доларів США.

Міжнародне агентство з боротьби за чесність у тенісі (ITIA) оголосило про десятирічне відсторонення французького тенісиста Лені Мітьяна від змагань і штраф у розмірі 20 тисяч доларів. Це рішення стало наслідком його 11 порушень Антикорупційної тенісної програми (TACP) і пов'язане з великою кримінальною справою про договірні матчі у Бельгії.

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Ще одна жертва Саркісяна

Співпраця ITIA з бельгійською владою призвела до ув'язнення лідера цього синдикату, Григора Саркісяна.

29-річний Мітьяна, колишній 458-й ракетка світу, заперечував свою причетність до договірних матчів у 2017 і 2018 роках під час слухань у листопаді минулого року.

Проте, антикорупційний суд, врахувавши всі факти і докази, визнав тенісиста винним у сприянні парі на тенісні матчі, маніпулюванні результатами ігор та неінформуванні про корупційні схеми.

Що відомо про кримінальну справу

Міжнародне агентство із забезпечення чесності в тенісі (ITIA) повідомило про санкції проти п'яти тенісистів за порушення антикорупційної програми (TACP), пов'язані з кримінальною справою про договірні матчі у Бельгії. Лідер синдикату Григор Саркісян отримав п'ятирічне ув'язнення.

Альберто Рохас Мальдонадо з Мексики, з виявленими 92 порушеннями TACP, був довічно відсторонений та оштрафований на 250 тисяч доларів. Гватемалець Крістофер Діас Фігероа, раніше дискваліфікований на три роки, тепер також довічно відсторонений і оштрафований на 75 тисяч доларів за 13 нових порушень TACP.

Мексиканці Хосе Антоніо Родрігес та Антоніо Руїс Росалес отримали дискваліфікації на 12 і 10 років відповідно, з штрафами у розмірі 25 001 та 30 000 доларів. Орландо Алькантара Рангель з Мексики був відсторонений на два роки зі штрафом у 10 000 доларів.

Під час відсторонення всі ці гравці заборонені брати участь у тенісних турнірах, тренувати або відвідувати тенісні заходи.

Відсторонення Мітьяна триватиме до 21 грудня 2033 року, починаючи з 22 грудня 2023 року.