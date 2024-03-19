Покинув корт на візку: французький тенісист отримав сонячний удар під час матчу – відео

У понеділок, 18 березня, розпочалися кваліфікаційні матчі до турніру серії ATP 1000 в Маямі. В одному з них відбулося французьке дербі між Артуром Казо та Гарольдом Майо.

Суперники втретє зустрічалися на корті між собою, але цього разу поєдинок не було дограно до кінця. Все через проблеми зі здоров'ям в Артура Казо, пише 24 Канал.

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Фанати накинулись на суперника: що сталось

21-річний спортсмен вів у третьому сеті з рахунком 2:1, але під час прийому несподівано впав на корт. До нього одразу підбігли медики, які констатували у тенісиста сонячний удар.

Після цього Артур Казо знявся з матчу й не міг сам залишити стадіон, тому його довелося вивозити на візку.

Момент падіння Артура Казо: дивіться відео

Після поєдинку в соціальних мережах з критикою накинулися на Гарольда Майо, який не підбіг до свого земляка одразу після падіння. Тенісист заявив, що спочатку не зрозумів, що сталося та прикріпив відео з підтвердженням, що він потім підійшов до Артура Казо й між ними немає жодних проблем.

"Досить розводити помилкову полеміку через дрібниці. Він погано почував себе протягом кількох геймів, і в нього були судоми. Я не бачив, як він упав, і подумав, що він опустився на землю, бо в нього почалися судоми. Коли я зрозумів, що це серйозно, я одразу підійшов. І дуже переживав, зробив усе, що міг, щоб допомогти.

Між нами дружба, і так було завжди. Ви повинні перестати постійно вихлюпувати свою ненависть. Я бажаю йому одужання та всього найкращого", – написав Майо.

Відео зі спілкуванням тенісистів

. У фінальному матчі кваліфікації Гарольд Майо зустрінеться з бельгійцем Давидом Гоффеном, початок зустрічі заплановано на 19 березня не раніше 18:30.