Розбив лоб до крові: французький тенісист побив себе ракеткою під час матчу – кумедне відео

В Австралії триває командний турнір United Cup. Відомі всі команди, які вийшли до 1/4 фіналу турніру.

Французький тенісист Адріан Маннаріно переміг італійця Лоренцо Сонего в рамках United Cup. Під час цього матчу він відзначився дивним вчинком, пише 24 Канал.

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Кумедний епізод турніру

Під час гри він декілька разів вдарив себе ракеткою. Внаслідок таких дій він розбив собі лоба. Цей момент потрапив на відео.

Як француз побив сам себе під час матчу: дивіться відео

Невдалий початок сезону для українок

Нагадаємо, що в Австралії розпочався новий тенісний сезон-2024. На турнір категорії WTA500 потрапили і українські спортсменки.

Однак не всім представницям України пощастило у новому сезоні. У першому колі свій шлях завершила Даяна Ястремська, яка програла Дарії Севілл з Австралії.

А у другому раунді з турніром попрощалися Марта Костюк та Ангеліна Калініна. Киянка поступилася представниці Росії Дар'ї Касаткіній. А Калініна зазнала поразки від третьої ракетки Франції Клари Бюрель.

Також в паралельному турнірі у Окленді свій шлях завершила Леся Цуренко. На турнірі в Новій Зеландії є залишається Еліна Світоліна, яка в другому раунді протистоятиме британці Еммі Радукану.

Французька збірна обіграла Італію з рахунком 3:0 і пробилася в плей-оф. У четвер, 4 січня, представники Франції зіграють із командою Норвегії.