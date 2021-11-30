Французький лижник вилетів з траси та отримав значні травми – гілка продірявила ногу (фото 18+)
Джерело:інстаграм Адрієн Тео
Французький гірськолижник Адрієн Тео провів невдале тренування в США. Він вилетів з траси та вдарився в дерево, отримавши чимало травм.
Невдале тренування
Адрієн Тео тренувався в Колорадо, де готувався до змагань зі швидкісного спуску. Та помилився і вилетів за межі траси. Там він врізався в дерево.
Варте уваги Розігнався на великій швидкості: фінський лижник зламав декілька ребер під час падіння
Через удар у спортсмена діагностували перелом великої гомілкової кістки та розрив трицепса. Окрім того, одна з гілок "продірявила" ногу лижнику.
За словами Тео, йому вдалося уникнути складних травм, адже життєвоважливі органи не зачепило.
Шви на нозі Адрієна Тео після операції / Фото instagram.com/adrientheaux
Ліва нога лижника після зіткнення з деревом та операції / Фото instagram.com/adrientheaux
Шви на лівій нозі Тео після операції / Фото instagram.com/adrientheaux