Французький клуб вигнав Жерсона Родрігеса: контракт футболіста належить Динамо

Одіозний футболіст Динамо Жерсон Родрігес покидає французький клуб Труа. Представник Ліги 1 вирішив розірвати угоду з футболістом збірної Люксембургу.

Гравець Динамо потрапив у скандал

Труа 16-го лютого повідомив, що Жерсона Родрігеса звільнено з клубу. Повідомляється, що це зроблено як запобіжний засіб.

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Детальніше про ситуацію повідомлять згодом.

26-річного Жерсона виключили із заявки команди на матчі у грудні 2021 року. Та після того, як команду очолив новий головний тренер, Родрігес зіграв у трьох матчах у січні.

. У сезоні-2021/2022 футболіст провів у складі Труа 12 матчів у Лізі 1. На його рахунку дві результативні дії – гол та асист.

Жерсон Родрігес покинув Динамо влітку 2021 року, перейшовши в Труа на правах оренди. За інформацією ЗМІ, кияни мали отримати за оренду 1 мільйон євро.

Повідомлялося, що Труа буцімто зобов'язаний викупити Родрігеса в Динамо за 4 мільйони євро.

Динамо придбало Родрігес у 2019 році й підписало контракт з гравцем на 5 років. У Динамо Жерсон виграв чемпіонат України, Кубок України та Суперкубок.