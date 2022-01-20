У Франції хочуть заборонити носити хіджаб під час спортивних змагань

Сенат Франції проголосував за заборону носіння хіджабу під час спортивних змагань. Політики запевняють, що це потрібно на користь релігійного нейтралітету.

"Потенційна загроза"

За відповідне рішення проголосували 160 осіб, 143 були проти. Політики запевняю, що за носінням хіджабу може бути прихована певна пропаганда.

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Сьогодні існує правова невизначеність щодо носіння релігійних символів і державі необхідно чітко визначити правила. Якщо носіння хіджабу не буде заборонено, ми можемо побачити появу громадських спортивних клубів, які пропагують певні релігійні символи,

– йшлося у поправці.

Сенатори запевнили, що хіджаб є потенційною загрозою безпеці для тих, хто носить його під час занять спортом.

Члени Національних зборів та Сенату зустрінуться для подальшого обговорення тексту, поправка може бути скасована.

За останні кілька десятиліть Франція була залучена до суперечок із приводу законопроєктів, які, на думку критиків, обмежують релігійні свободи. Після заборони релігійних символів у школах у 2004 році, у 2011 році країна запровадила заборону на носіння хіджабу у громадських місцях.

Наразі не відомо чи буде діяти заборона на носіння хіджабу на спортивних заходах, яку вже дотримується французька футбольна федерація, на Олімпіаду 2024 року в Парижі.