Франція – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022

Збірна України з футболу 24 березня матчем проти Франції розпочинає відбір на чемпіонат світу-2022 у Катарі. Текстову онлайн-трансляцію гри відбору на ЧС-2022 проведе Спорт 24.

Шляхи чинних чемпіонів світу французів та України перетиналися неодноразово. Попередня зустріч відбулася восени 2020 року. Команди зустрілися у Франції у товариському поєдинку. Знекровлена через кадрові втрати команда Андрія Шевченка була бита 7:1.

До теми Взяти реванш та вдало стартувати: анонс матчу Франція – Україна

Жеребкування відбору на ЧС-2022 звело Францію та Україну в групі D і дало підопічним Шевченка шанс взяти реванш. Також до групи потрапили Боснія і Герцеговина, Казахстан та Фінляндія.

Саме матчем з Францією на виїзді наша збірна розпочне не тільки відбірковий цикл, але й 2021 рік.

Перед матчем українська збірна знову зіткнулася з важкими кадровими втратами. Поза грою опинилися:

Віктор Циганков

Артем Бєсєдін

Тарас Степаненко

Андрій Ярмоленко

Франція – Україна: текстова онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022

Поєдинок Франція – Україна на "Стад де Франс" у Сен-Дені розпочнеться о 21:45.



Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2022 / Ілюстрація 24 каналу​