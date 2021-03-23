Франція – Україна: де дивитися матч відбору на ЧС-2022

У середу, 24 березня, збірна України зіграє перший матч відбору на ЧС-2022 проти Франції. Вболівальники цей матч можуть переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Матч між збірними Франції та України відбудеться на "Стад де Франс". І розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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В Україні матч покажуть два телеканали. Мова йде про ТРК "Україна" та "Футбол 1". Пряма трансляція на обох каналах розпочнеться о 21:35.

Дивитися онлайн матч Франція – Україна можна на декількох платформах цілком легально. Трансляцію матчів національної збірної України проводить Oll.tv. Канали "Футбол 1/2/3" також доступні для абонентів "Волі". Їх можна дивитися і в додатках від мобільних операторів "Київстар" та Lifecell.

Доступною має бути трансляція матчу Франція – Україна і для підписників Megogo. Цей матч можна буде дивитися під час перегляду ТРК "Україна".