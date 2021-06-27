Франція спробує "знищити" Швейцарію на шляху в 1/4 фіналу Євро-2020: прогноз

Французька збірна 28 червня зіграє проти Швейцарії в 1/8 фіналу Євро-2020. Букмекери оцінили шанси збірних на перемогу та вихід у чвертьфінал.

Франція Дешама чи непоступлива Швейцарія

Французи із першого місця вийшли у плей-офф Євро-2020. Команда Дідьє Дешама випередила Португалію, Німеччину та Угорщину. Швейцарці вийшли в 1/8 фіналу через число чотирьох найкращих збірних, які посіли у своїх групах треті місця.

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Історія протистоянь

Команди грали між собою 38 разів. Тут мінімальною перевагою володіють французи – 16 звитяг. На чотири менше у Швейцарії – 12 перемог. Ще аж 10 зустрічей завершувались мировими. Якраз із таким результатом завершився останній поєдинок між цими збірними.

Збірні востаннє виходили на одне футбольне поле на Євро-2016. Тоді той матч завершився "сухою" мировою 0:0.

Що прогнозують букмекери Favbet

Матч 1/8 фіналу Євро-2020 Франція – Швейцарія відбудеться 28 червня о 22:00.

Експерти віддають перевагу французам – 1,61. Звитяга гостей зустрічі оцінена у 6,50. Нічия у цьому протистоянні в основний час – 3,95.

Букмекери схиляються до того, що команди завершать матч в основний час. Додаткового швидше за все не буде – 1,08.

З яким рахунком завершиться матч 1/8 фіналу? 2:0 на користь Франції – 5,90. Бодай мінімальна звитяга гостей (0:1) – 12,50.

Першими нулі на табло розмочать господарі протистояння – 1,45. А на те, що першими у матчі заб'ють швейцарські футболісти можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,50.

Хто може записати своє прізвище у протокол авторів голів у матчі?