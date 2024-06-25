Наостанок грюкнули дверима: Польща вирвала нічию в матчі з Францією завдяки удару Левандовського

У вівторок, 25 червня, відбулися два матчі третього туру в групі D. У Дортмунді Франція зустрічалася зі збірною Польщі.

Франція – Польща 1:1

Гол: Мбаппе, 56 (з пенальті) – Левандовський, 79 (з пенальті)

Перед звітним поєдинком Польща втратила усі шанси потрапити в плей-оф, програвши два попередні поєдинки. Натомість Франція з 4 очками в активі теж не гарантувала участь у 1/8 фіналу, пише 24 Канал.

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Видовищний тайм без голів

На останній поєдинок в рамках групової стадії у "Кадри" з перших хвилин вийшов Роберт Левандовський. Дідьє Дешам у стартовій одинадцятці випустив Кіліана Мбаппе, який вийшов у захисній масці.

У першому таймі "Ле Бльо" володіли помітною перевагою. Непогані моменти відкрити рахунок втратили Мбаппе, Чуамені, Дембеле. Однак голкіпер поляків Скорупський, який замінив у воротах Щенсни, діяв дуже надійно.

"Кадра" відповідала гострими контратаками. Левандовський та Урбанський мали можливості засмутити воротаря французів Меньяна. Однак на перерву команди пішли без забитих м'ячів.

Левандовський засмутив команду Мбаппе

Друга половина зустрічі розпочалася з атак підопічних Дешама. Два поспіль небезпечні удари завдав Мбаппе. У першому епізоді голкіпер виручив свою команду, а в другому м'яч просвистів поруч зі стійкою.

На 54-й хвилині матчу Дембеле заробив одинадцятиметровий. До позначки підійшов Мбаппе. Лідер збірної Франції чітко реалізував пенальті, забивши свій перший гол на Євро-2024.

Польща відповіла наприкінці другого тайму. Свідерський заробив пенальті, який з другої спроби реалізував Левандовський.

Фінальний свисток арбітра зафіксував нічию 1:1.

Відеоогляд матчу Франція – Польща

Підопічні Дешама з другого місця групи D вийшли у 1/8 фіналу.