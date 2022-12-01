Франція оскаржить у ФІФА скасований гол Грізманна у ворота Тунісу на ЧС-2022

Збірна Франції достроково вийшла у плей-офф чемпіонату світу-2022. Однак в останньому турі групового раунду мінімально поступилась Тунісу (1:0).

Вагбі Хазрі став автором єдиного та переможного голу у поєдинку проти французів. Однак на 11-й компенсованій до матчу хвилині Франція таки забила. Зробив це Антуан Грізманн. Але приводів до радощів у французької збірної не було. Головний арбітр зустрічі скасував гол нападника через офсайд.

Детальніше Туніс несподівано виграв у Франції, але не вийшов у плей-офф ЧС-2022: відео голу

Французи сподіваються на повернення голу та нічиї

Французи вважають, що це взяття воріт не можна було скасовувати, оскільки Туніс уже розіграв м'яч. У таких випадках протокол VAR забороняє перегляд відеоповтору.

Таке рішення судді неабияк не сподобалось французькій команді. Арбітр по суті "вкрав" у "синіх" одне очко та нічию з Тунісом.

Після фінального свистка стало відомо, що Федерація футболу Франції хоче оскаржити рішення судді про скасований гол Грізманна. Французька сторона вже готує скаргу до ФІФА, яку потрібно відправити протягом доби після фінального свистка про закінчення матчу.

До слова, суддя забрав у Грізманна другий гол на ЧС-2022. Свій дебютний гол на Мундіалі у Катарі Антуан забив у ворота Данії.

Хоча навіть ця перша поразка у Катарі не завадила команді Дідьє Дешама пробитись у плей-офф Мунділю. За два тури "сині" гарантували собі вихід в 1/8 фіналу ЧС-2022.

У стартовому турі Франція розгромила Австралію 4:1, а вже у другому турі обіграли Данію з рахунком 2:1.

В 1/8 фіналу Франція зустрінеться з Польщею. Це буде зустріч Кіліана Мбаппе з Робертом Левандовським. Матч плей-офф запланований на 4 грудня та розпочнеться о 17:00.