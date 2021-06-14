Віцечемпіони Європи французи 15 червня розпочинають боротьбу на чемпіонаті Європи-2020. У вівторок збірна Франції у рамках центрального матчу 1-го туру Євро-2020 зустрінеться з Німеччиною. Команди визначатимуть сильнішу в групі F.
Франція – Німеччина: де дивитися онлайн матч Євро-2020
Поєдинок між Францією та Німеччиною відбудеться у Мюнхені на "Альянц Арені". Початок мату о 22:00.
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Переглянути поєдинок можна буде на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2" та ТРК "Україна". В Україні дивитися канали "Футбол 1/2/3" можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів.
Дивитися онлайн матч Франція – Німеччина можна на платформі Oll.tv. у пакеті xtra sport oll inclusive. Вартість складає 189 гривень на місяць.
- Франція та Німеччина регулярно зустрічаються на міжнародній арені. Попередні зустрічі збірних відбулися у Лізі націй. На полі німців була зафіксована нічия (0:0), а в Парижі французи відсвяткували перемогу (2:1).
- До того Франція перемогла німців у півфіналі Євро-2020. У фіналі французи поступилися Португалії.
- Натомість Німеччина перемогла французів у чвертьфіналі на переможному чемпіонаті світу-2014.