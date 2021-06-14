Віцечемпіони Європи французи 15 червня розпочинають боротьбу на чемпіонаті Європи-2020. У вівторок збірна Франції у рамках центрального матчу 1-го туру Євро-2020 зустрінеться з Німеччиною. Команди визначатимуть сильнішу в групі F.

Франція – Німеччина: де дивитися онлайн матч Євро-2020

Поєдинок між Францією та Німеччиною відбудеться у Мюнхені на "Альянц Арені". Початок мату о 22:00.

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Переглянути поєдинок можна буде на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2" та ТРК "Україна". В Україні дивитися канали "Футбол 1/2/3" можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів.

Дивитися онлайн матч Франція – Німеччина можна на платформі Oll.tv. у пакеті xtra sport oll inclusive. Вартість складає 189 гривень на місяць.