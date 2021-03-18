Повна бойова готовність: Франція назвала склад на матч з Україною у відборі на ЧС-2022

19:12

Збірна України вже 24 березня стартує у відборі на чемпіонат світу-2022. Команда Андрія Шевченка на виїзді зустрінеться з Францією. Дідьє Дешам, наставник французів, оголосив склад команди на матчі відбору ЧС-2022.