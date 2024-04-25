Олімпіада потребує безпеки: Франція просить Грецію допомогти з ППО на час Ігор

Вже через три місяці у столиці Франції розпочнуться довгоочікувані Олімпійські ігри. Утім, за нинішніх реалій французи мають вагомий привід про безпеку під час проведення змагань.

Франція попросила позичити грецьку систему протиповітряної оборони на час проведення Олімпійських ігор у Парижі. Це пов'язано з тим, що якусь частину своїх ЗРК французи передають Україні.

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Франція хоче позичити в Греції ППО

Французька влада подала запит на передачу зенітно-ракетного комплексу малої дальності Crotale грецьких ВПС. Контакти між Афінами і Парижем на дипломатичному рівні розпочалися ще в листопаді минулого року, але, судячи з усього, поки не принесли результатів.

Французи пропонують дві схеми передання комплексу. Перший передбачає безпосереднє розгортання грецьких Військово-повітряних сил, другий – позику самого ЗРК на період, довший за тривалість Олімпійських ігор.

Прохання Франції пов'язане з тим, що вона збирається передати якусь частину своїх ЗРК Україні, а тому потребує допомоги для забезпечення ППО на час Ігор.

Олімпійські ігри 2024 відбудуться у столиці Франції Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Російські спортсмени зможуть брати участь у змаганнях, але тільки в нейтральному статусі.