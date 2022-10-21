Кадрові проблеми чемпіона: двоє зірок збірної Франції не поїдуть на ЧС-2022

Наставнику "Ле Бле" Дідьє Дешаму доведеться знайти заміну двом важливим футболістам. Один із них є незамінною її частиною вже більше чотирьох років.

Франція без двох гравців

Менше ніж за місяць стартує чемпіонат світу з футболу-2022. Цього разу Мундіаль пройде незвично взимку. Країною-господаркою є Катар, тому кліматичні умови не дозволили турніру пройти у червні-липні.

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Одною з фавориток івенту вважається збірна Франції, яка і є чинним чемпіоном світу. Втім, "Ле Бле" підійдуть до Мундіалю із деякими втратами.

Через травму підколінного сухожилля вибув хавбек Челсі Нголо Канте. Футболісту знадобиться аж 4 місяці на відновлення. Також Дідьє Дешам не зможе розраховувати на воротаря Майка Меньяна.

Що відомо про пошкодження Майка

Футболіст Мілану отримав травму литкового м'яза ще у грі Ліги націй у вересні проти Австрії. А на одному із тренувань у клубі Майк ще сильніше її посилив.

Як підсумок, Меньян буде поза грою як мінімум до січня. Втім у збірній воротаря не можна назвати основним гравцем. Головним кіпером Франції є Уго Льоріс із Тоттенхема. Також його замінити можуть Манданда (Ренн), Ареоля (Вест Хем) або ж Лафонт (Нант).

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Успішний підйом Меньяна

Майк Меньян став відомий у 2021 році, коли був одним із лідером сенсаційного чемпіонського Лілля. Рік тому француз перейшов у Мілан, де замінив Джанлуїджі Доннарумму.

У складі "россонері" Майк теж став впевненим гравцем основи і також завоював золоті медалі. Крім того, минулої осені Меньян виграв із Францією Лігу націй. Всього за збірну воротар відіграв 5 поєдинків.

. На ЧС-2022 Франція зіграє у групі D проти Австралії (22 листопада), Данії (26 листопада) та Туніса (30 листопада).