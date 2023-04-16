Швидка виїхала на поле: Коноплянка став свідком страшного перелому – відео

Гравець збірної України Євген Коноплянка застав страшний інцидент у матчі в Польщі. Картина не для слабохарактерних.

Страшну травму отримав гравець Радомяка Франциско Рамос у програному матчі проти Краковії (3:0), за яку виступає Євген Коноплянка. Швидка виїхала на поле, аби допомогти травмованому футболісту.

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Билися до останнього

У турнірній таблиці обидві команди розділяє всього один бал, тому бойовий настрій від гравців польських колективів був забезпечений. Футболісти йшли у жорсткі стики до кінця, проте один із них став фатальним для опорного півзахисника Радомяка. Страшний інцидент трапився уже наприкінці зустрічі.

Франциско Рамос зіткнувся у підкаті зі гравцем Краковії і відразу ж скрутився від болі. На полі відразу з'явилася карета швидкої допомоги, яка допомогла гравцю Радомяка покинути поле. Матч призупинився, а таким чином тривав усі 110 хвилин. Як виявилось, жорстке зіткнення породило перелом ноги Франциско Рамоса.

До речі, Євген Коноплянка з'явився на футбольному полі на 90+9 хвилині зустрічі.

Результат обстеження Франциско Рамоса / твітер Себастьяна Стажевскі

Відео моторошного інциденту: