Нганну може повернутися: боксер вже заговорив про можливий бій

Франсіс Нганну може повернутися на ринг після тяжкої сімейної втрати. Він потроху починає відходити від трагедії.

30 квітні в сім'ї Франсіса Нганну сталася трагедія. У боксера раптово помер 18-місячний син.

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Нганну присвятить наступний бій покійному сину

Тренер боксера розповів про його одужання та можливе повернення в бокс.

Він одужує. Посмішка повертається на його обличчя, і він все частіше жартує. Він повернувся в зал і трохи поговорив зі Стріклендом та іншими хлопцями. Ми прекрасно розуміємо, що далеко не всі рани затягнулися. У нього ще будуть моменти слабкості та вразливості. Хоча він уже заговорив про наступний бій. Якось за обідом він сказав, що хотів би наступний бій присвятити синові,

– зазначив Ерік Ніксік.

Раніше Дьюї Купер заявляв, що Франсіс не планує найближчим часом повертатися в бокс, оскільки не може змиритися зі смертю сина.

Відзначимо, що останній бій Нганну провів проти Джошуа. Ей-Джей нокаутом переміг противника.