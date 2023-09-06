Роналду немає у списку вперше з 2003-го: France Football назвав претендентів на "Золотий мяч"

France Football оприлюднив список гравців, які поборються за звання найкращого за підсумками року. У переліку місця не знайшлося Кріштіану Роналду.

Відомий тридцятка футболістів, які номіновані на "Золотий м'яч"-2023. France Football також назвав гравців, які змагатимуть за звання "найкращого голкіпера" та "найкращого молодого виконавця".

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Чинні чемпіони мають шанс на повторний тріумф

Авторитетне видання оприлюднило перелік гравців, котрі поборються за найпрестижніші особисті нагороди у футболі. Зокрема, France Football 30 кандидатів претендують на "Золотий м'яч" (чинний володар Карім Бензема), 10 воротарів з нетерпінням чекатимуть оголошення "найкращого голкіпера" (трофей у руках Тібо Куртуа), а також 10 юних виконавців боротимуться за статус "найкращого молодого футболіста" (титул належить Гаві). Ім'я переможців у номінаціях буде названо 30-го жовтня на щорічній церемонії в Парижі.

Кандидати на перемогу у номінаціях

Кріштіану Роналду не потрапив до переліку претендентів на "Золотий м'яч" вперше з 2003-го року. Португалець 5 разів вигравав найпрестижніший особистий трофей (2008, 2014, 2015, 2016, 2017).

"Золотий м'яч":

Хуліан Альварез (МанСіті, Аргентина), Ніколо Барелла (Інтер, Італія), Джуд Беллінгем (Боруссія, Реал, Англія), Карім Бензема (Реал, Аль-Іттіхад, Франція), Яссін Буну (Севілья, Аль-Хіляль, Марокко), Кевін Де Брюйне (МанСіті, Бельгія), Рубен Діаш (МанСіті, Португалія), Антуан Грізман (Атлетіко, Франція), Ілкай Гюндоган (МанСіті, Барселона, Німеччина), Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг, МанСіті, Хорватія), Ерлінг Голанд (МанСіті, Норвегія), Гаррі Кейн (Тоттенхем, Баварія, Англія), Кім Мін Дже (Наполі, Баварія, Південна Корея), Рандаль Коло Муані (Айнтрахт, ПСЖ, Франція), Хвіча Кварацхелія (Наполі, Грузія).

Роберт Левандовський (Барселона, Польща), Еміліано Мартінез (Астон Вілла, Аргентина), Лаутаро Мартінез (Інтер, Аргентина), Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція), Ліонель Мессі (ПСЖ, Інтер Маямі, Аргентина), Лука Модріч (Реал, Хорватія), Джамал Мусіала (Баварія, Німеччина), Мартін Одегор (Арсенал, Норвегія), Андре Онана (Інтер, МЮ, Камерун), Віктор Осімхен (Наполі, Нігерія), Родрі (МанСіті, Іспанія), Букайо Сака (Арсенал, Англія), Мохамед Салах (Ліверпуль, Єгипет), Бернардо Сілва (МанСіті, Португалія), Вінісіус Жуніор (Реал, Бразилія).

"Найкращий голкіпер":

Яссін Буну (Севілья, Аль-Хіляль, Марокко), Тібо Куртуа (Реал, Бельгія), Едерсон (МанСіті, Бразилія), Марк-Андре Тер Штеген (Барселона, Німеччина), Бріс Самба (Ланс, Франція), Аарон Ремсдейл (Арсенал, Англія), Андре Онана (Інтер, МЮ, Камерун), Еміліано Мартінез (Астон Вілла, Аргентина), Майк Меньян (Мілан, Франція), Домінік Ліваковіч (Динамо Загреб, Фенербахче, Хорватія).

"Найкращий молодий гравець":