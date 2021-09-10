Фотофініш та битва за "бронзу": яскравий виступ українок у фіналі Діамантової ліги – відео

Легкоатлетичний сезон Діамантової ліги підійшов до свого завершення. Справжню українську битву на стадіоні продемонстрували українські бігунки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук.

Лише 0.06 секунди між двома українками

Українки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук зуміли за результатами сезону відібратись у фінал Діамантової ліги, який відбувся у Цюриху (Швейцарія). Легкоатлетки показали, що таке справжня жага до перемоги.

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Анна та Вікторія влаштували між собою дуель за місце на п'єдесталі на дистанції 400 метрів із бар'єрами. Першу половину дистанції краще подолала Ткачук, але ближче до фінішу додала Рижикова. Лідеркою забігу стала фаворитка старту нідерландка Фемке Бол. Відразу за її спиною бігла американка Шам'єр Літтл.

Тому доля "бронзи" вирішувалась між двома українками. Кому ж віддати третє місце визначили лише завдяки фотофінішу. Рижикова випередила подругу по команді лише на 0.06 секунди – 53.70. Анна стала третьою у фіналі Діамантової ліги.



Фотофініш забігу / Скриншот із офіційного сайту Діамантової ліги

Вікторія Ткачук фінішувала четвертою з часом 53.76 – це її особистий рекорд.

Відео шаленого забігу за участю українок