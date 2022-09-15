Змінила легку атлетику на моделінг: Магучіх взяла участь у тижні моди в Нью-Йорку – красиві фото

Ярослава Магучіх видала потужний легкоатлетичний сезон та закінчила його з діамантовим кубком у руках. Після завершення змагань легкоатлетка спробувала себе у новій ролі.

Найкраща не лише у секторі

Найкраща стрибунка у висоту не лише в Україні, а й у світі, змінила сектор на подіум. Ярослава Магучіх постала перед своїми прихильниками у ролі моделі.

Цікаво дізнатись Магучіх знову найкраща: скільки українські легкоатлети заробили у Діамантовій Лізі-2022

Легкоатлетка взяла участь у тижні моди, який відбувся у Нью-Йорку, на показі FUTROGRADE. Його організатором став спортивний бренд одягу Puma, амбасадоркою якого є українка.

Також на подіум вийшли інші представники легкої атлетики. Слід виділити появу найшвидшої людини у світі Усейна Болта. У ролі моделей з'явилась й атлетки Еббі Штайнер та Елейн Томпсон.

Магучіх пройшлась подіумом у синьому вбранні з національною символікою. Образ доповнювала красива жовта сумка. Ярослава вкотре показала усім, прапор якої країни мало не кожних змагань підіймає вище інших.

Модельна зовнішність Ярослави привертає увагу модельєрів та світових дизайнерів.



Ярослава Магучіх на тижні моди у Нью-Йорку / Фото з інстаграму легкоатлетки

Нагадаємо, що Магучіх стала переможницею фіналу Діамантової ліги у швейцарському Цюриху. Ярослава підкорила планку на висоті 2,03 метра. За цей сезон на найпрестижнішому комерційному турнірі українка заробила понад 70 тисяч доларів.

Ще одну медаль зі стрибків у висоту на останньому етапі Діамантової ліги здобула Ірина Геращенко, яка показала результат у 1,94 метра.



Магучіх на тижні моди / Фото з інстаграму легкоатлетки