Світоліна вперше вигуляла новонароджену доньку: чарівні фото прогулянки немовляти

Зірка світового тенісу Еліна Світоліна поділилася у соцмережі фотографіями з першої прогулянки донечки. Програма на вихідні у спортсменки буде насиченою.

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна 15 жовтня подарувала своєму чоловікові Гаелю Монфісу доньку Скай. Нещодавно молода мама ділилася зі своїми підписниками в інстаграм світлинами дитячої кімнати.

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Тепер настала черга прогулянки на свіжому повітрі. 28-річна тенісистка опублікувала два знімки на природі з коляскою.

Переходимо до вихідних,

– написала Світоліна.

Схоже програма на вікенд для молодої мами буде насиченою. Мальовничі пейзажі Швейцарії та свіже повітря найкраще підійдуть для прогулянок маленької Скай.