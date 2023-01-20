Мессі та Роналду поділились спільними світлинами в інстаграм: круті фото та відео

Сучасні зірки футболу відіграли у результативному товариському матчі, забивши три голи на двох. Після гри Кріштіану та Ліонель похизувались фотографіями в соцмережі.

У четвер в Ер-Ріяді відбувся виставковий поєдинок за участю легенд футболу. Команда зірок Саудівської Аравії протистояла французькому ПСЖ, пише 24 канал.

До теми Аж 9 голів: Роналду, Мессі та Мбаппе влаштували гольову перестрілку в матчі ПСЖ та зірок

За перших грав новачок Аль-Насра Кріштіану Роналду, тоді як у складі парижан був новоспечений чемпіон світу та одвічний візаві CR7 Ліонель Мессі. Гра завершилась з рахунком 5:4 на користь ПСЖ.

Кріштіану оформив дубль, тоді як Лео також не пішов з поля без забитого голу. Після поєдинку обидві зірки футболу виклали спільні світлини в інстаграм.

Жести поваги один до одного

Мессі в сторіз запостив відео із привітанням з Роналду перед грою. У свою чергу португалець у себе на сторінці виклав фото, як він після гри обіймається з аргентинцем та спілкується про щось.

Мессі вітається з Роналду:



Спільний знімок на сторінці CR7 / instagram.com/cristiano

Менш ніж за добу ця фотографія набрала 22,5 мільйона вподобайок. Нагадаємо, що сторінка Роналду в інстаграмі є найпопулярнішою для цієї соцмережі. На неї підписано 537 мільйонів користувачів.

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Нагадаємо, що остання до цього зустріч Мессі та Роналду відбулась у 2020 році. Тоді Ювентус з португальцем розгромив в гостях Барселону аргентинця, а сам Роналду оформив дубль з пенальті.

Відеоогляд матчу зірок Саудівської Аравії проти ПСЖ: