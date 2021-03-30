Форварда збірної Північної Македонії відсторонили від матчів через святкування голу: відео

Тренер збірної Північної Македонії з футболу вирішив відсторонити нападника Іллю Несторовскі. Причиною стало святкування голу у ворота збірної Ліхтенштейну.

Несторовскі забив п'ятий гол у ворота Ліхтенштейну. Після чого побіг святкувати це взяття воріт до камери.

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От тільки під час святкування на камеру він висловився нецензурно. Після чого показав знак замовкнути невидимому співрозмовнику по той бік екрану.

Момент святкування голу з нецензурною лайкою (18+)

Таке святкування голу викликало обурення в Північній Македонії. Справа дійшла до того, що головний тренер збірної Ігор Ангеловський прийняв рішення відсторонити нападника від наступного матчу проти Німеччини 31 березня. Форвард вже відправився у розташування свого клубу.

Сам Несторовські після цього пояснив свій вчинок з нецензурною лайкою під час трансляції матчу.

"Жест призначався для трьох осіб, які погрожували та ображали мене та мою сім'ю протягом трьох днів. Вибачаюся перед людьми, які думали, що це призначено для них", – заявив Несторовскі.

Варто додати, що збірна Північної Македонії – суперник України на Євро-2020. Матч між командами запланований на 17 червня в Бухаресті.