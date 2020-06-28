27-го червня у німецькій Бундеслізі офіційно завершився футбольний сезон 2019/2020. Усі 9 турів гралися одночасно і в матчі між "Хоффенхаймом" та "Боруссією" Дортмунд був зафіксований розгром. "Джмелі" сенсаційно програли з рахунком 4:0.

Рекорд сезону для Крамарича

Героєм поєдинку став хорватський форвард "Хоффенхайма" Андрей Крамарич, який оформив покер. Хорват – єдиний футболіст у цьому сезоні Бундесліги, який забив 4 голи в одні грі, повідомляє 24 канал.

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Для "Боруссії" матч не мав жодного турнірного значення, адже команда забезпечила собі срібні нагороди. "Хоффенхайму" потрібно було набирати очки, щоб гарантувати пряму путівку у Лігу Європи.

"Хоффенхайм" взявся за справу на 8 хвилині, відкривши рахунок. У середині тайму гості подвоїли перевагу, а по перерві закріпили.

Четвертий гол став уособленням поєдинку. "Хоффенхайм" заробив пенальті і партнери довірили справу все тому ж таки Крамаричу.

Андрей пробив, не дивлячись на голкіпера Романа Бюрки. Воротар вгадав напрямок, але пропустив м'яч пролетів під пахвою.

Цей стиль належить нападнику "Ліверпуля" Роберто Фірміно, який свого часу виступав за "Хоффенхайм".

Перед грою я думав: якщо нам призначать пенальті за рахунку 3:0, я обов'язково проб'ю ноу-луком. Як Фірміно,

– сказав хорват.

Слід зазначити, що Крамарич – перший гравець "Хоффенхайма" в історії, який оформив покер.

Більш того, Андрей перший в Бундеслізі, кому вдалося забити чотири голи "Боруссії" на її полі.

Дивіться відео голів Крамарича у ворота "Боруссії"