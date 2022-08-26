Форвард Динамо забив рятівний гол бісіклетою на 120+2 хвилині в Лізі конференцій: відео

Нападник Ерік Рамірес врятував Слован з Братислави з вильоту в кваліфікації Ліги конференцій. Форвард, права на якого належать київському Динамо, став героєм зустрічі.

Слован в плей-офф кваліфікації Ліги конференцій грав проти Зрінскі з Боснії та Герцеговини. Перший матч на виїзді команда програла 1:0.

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В домашньому матчі героєм зустрічі став саме Ерік Рамірес. Він вийшов на поле на заміну на 66-й хвилині за рахунку 0:0, а вже за хвилину забив гол. Тим самим зрівняв рахунок у серії за сумою двох матчів. Відтак командам довелося грати додатковий час.

На 103-й хвилині гості забили гол. А на 118-й хвилині ситуація для Слована стала катастрофічною – червону картку отримав Джака Канкава. Цей футболіст відомий в Україні виступами за Кривбас та Дніпро. А також тим, що 30 березня 2014 року в матчі проти Динамо врятував Олега Гусєва, який знепритомнів після зіткнення головою з коліном власного воротаря.

Та врятував Слован все той же Ерік Рамірес. На другій компенсованій хвилині до додаткового часу він наважився на удар бісіклетою – у падінні "боковими ножицями". Удар виявився результативним. І деякі гравці аж не повірили, що Рамірес забив гол. Так команда була врятована від вильоту.

Відео голу бісіклетою від Еріка Раміреса

Відтак переможця довелося визначати в серії пенальті. І тут знову успіх був на стороні господарів поля, які й вийшли до групового етапу Ліги конференцій.

Щодо Еріка Раміреса, то до Динамо він перейшов влітку 2021 року. Але вже в січні 2022 року спочатку відправився в оренду в іспанський Спортінг Хіхон. А після цього в липні 2022 року – в Слован. За киян же він зіграв лише сім матчів, в яких відзначився єдиним голом – у ворота Минаю.