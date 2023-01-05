Динамо позбулося непотрібного форварда: клієнт Селюка продовжить виступи у Словенії

Бельгійський нападник Ібрагім Каргбо підписав контракт зі словенським клубом Цельє. Епопея футболіста з динамівськими орендами нарешті завершилась.

Словенський клуб Цельє офіційно повідомив про підписання динамівського форварда Ібрагіма Каргбо. Деталі угоди не повідомляються, але, скоріше за все, мова йде про повноцінний трансфер.

Читайте також Неслухняний футболіст: екс-динамівця вигнали з клубу через порушення дисципліни

До речі, нападник вже перебував на правах оренди у словенському клубі у другій половині сезону 2021/22. Але через наслідки важкої травми, яку він отримав в Олімпіку, не зіграв жодного матчу за команду. У серпні Каргбо пішов у оренду до кіпрської Дохи, де зіграв 7 поєдинків. Результативними діями не відмітився.

Орендна епопея Каргбо

Нагадаємо, Ібрагім Каргбо є вихованцем англійського Редінга та академії Крістал Пелес.

Свій перший професійний контракт Каргбо підписав із бельгійським Руселаре.

У Бельгії виступав на правах оренди за Льєрс Кемпензонен. Ці клуби представляли другий та третій дивізіони Бельгії.

У 2019 році Каргбо разом із іншим клієнтом футбольного агента Дмитра Селюка Беніто підписав контракт із київським Динамо. Проте за весь час він зіграв за "біло-синіх" лише три поєдинки.

Форвард грав по орендах за донецький Олімпік та кіпрську Доху.

Нині трансферна вартість нападника становить 150 тисяч євро.

До речі, одноклубником Каргбо у Цельє буде колишній захисник львівського Руха Давид Зец.

Батько ексгравця Динамо Ібрагім Каргбо-старший був досить відомим футболістом. Він тривалий час захищав кольори нідерландського клубу Віллем II та збірної Сьєрра-Леоне. У 2019 році Каргбо-старший був пожиттєво дискваліфікований ФІФА за участь в організації договірних матчів.