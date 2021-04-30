Як український форвард забив розкішний гол зі штрафного у Білорусі: відео

Брестське Динамо 29 квітня зіграло на виїзді проти Слуцька у 7 турі чемпіонату Білорусі. Нічию для гостей врятував український нападник Станіслав Біленький.

Ефектний гол

Вже у першому таймі рахунок у зустрічі відкрили господарі. Голом відзначився Валерій Бочеров. Команди пішли на перерву за мінімальної переваги Слуцька.

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Після відпочинку за справу взявся український форвард Станіслав Біленький, який вийшов у стартовому складі Динамо. На 62-й хвилині гості отримали право на небезпечний штрафний. До м'яча підійшов український легіонер та класним обвідним ударом прошив сітку воріт. М'яч у повітрі змінив траєкторію, що дезорієнтувало голкіпера Слуцька, який кинувся в інший бік.

У новому сезоні Біленький виходив у динамівській футболці в усіх 7 поєдинках, у яких забив вже 3 голи. До цього матчу форвард відзначався у воротах мінського Динамо та Спутніка.

Біленький своїм голом врятував Динамо від поразки – 1:1. Після результативної мирової клуб українця у сезоні йде на 3 місці. Після 7 турів у його активі 13 очок. Слуцьк із 6 пунктами розташовується ближче до дна таблиці – 11 позиція серед 16 команд.

Відео красивого голу Біленького