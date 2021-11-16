У Формулі-1 не залишилося жодного італійця: Alfa Romeo відмовилася від Джовінацці
Джерело:твітер Alfa Romeo
У новому сезоні Формули-1 серед основних пілотів десяти команд не буде жодного представника Італії. Антоніо Джовінацці покидає "Королеву автоспорту".
Невдалий сезон Джовінацці
Команда Alfa Romeo офіційно повідомила, що не буде продовжувати співпраццю з 27-річним Джовінацці.
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Гонщик покине Alfa Romeo після завершення сезону-2021. Антоніо проведе у Формулі-1 ще три гонки у 2021 році.До уваги. У сезоні-2021 Джовінацці набрав всього одне очко в заліку пілотів. Він перебуває на 18-у місці, випереджаючи двох пілотів Haas. У минулому сезоні Антоніо набрав 4 очки.
В Alfa Romeo повністю змінили склад пілотів
У 2022 році Alfa Romeo виступить у новому складі. Окрім Джовінацці, команду офіційно покине легендарний Кімі Ряйкконен.
Фінський гонщик офіційно завершує кар'єру. Його місце займе чинний пілот Mercedes фін Валттері Боттас.
В Alfa Romeo оголосили, що партнером Боттаса буде дебютант Формули-1 китаєць Чжоу Гуаньюй.
Він стане першим китайцем в історії Формули-1. Китайський пілот перейде з Формули-2. Він вихованець команди Alpine.