Формула-1 вирішила не проводити гонки в російському Сочі після 2022 року
26 червня 2021 , 21:53Читать новость на русском
Джерело:formula1.com
Керівництво Формули-1 вирішило забрати у російського Сочі право проведення етапу. Правда це станеться після сезону 2022 року.
Керівництво Формули-1 вирішило перенести російський етап з Сочі до Санкт-Петербурга, починаючи з 2023 року. Гран-прі Росії відбудеться на автодромі "Ігора драйв".
Водночас Прапор Росії прибрали з календаря Формули-1
- Варто додати, що під час будівництво цього автодрому стався обвал будівельних конструкцій, внаслідок якого постраждали 7 робітників.
- Відкрили трасу у 2019 році. Але на той час вона не підходила для проведення гонок Формули-1. Тож її довелося переробляти.
- У 2017 році будівництво цієї траси оцінювали в 11 мільярдів рублів. Але згодом ціна зросла. на скільки – невідомо (комерційна таємниця).
- Після відкриття траси у 2019 році британське видання Daily Mail писало, що сюди планують перенести гран-прі Росії з Сочі. І в цьому зацікавлений особисто президент Росії Володимир Путін. Але тоді організатори заперечували цю інформацію. Спростовувати це довелося навіть речнику Путіна.
- Проєкт "Ігора Драйв" належить людям, які близькі до Володимира Путіна. Серед них Борис Ковальчук – один зі засновників так званого кооперативу "Озеро". А також бізнесмен Михайло Шеломов, якого російські видання називають сином двоюрідної сестри Володимира Путіна. Та у 2021 році 45% долі компанії перейшло російському банку ВТБ, натомість Ковальчука немає серед власників.