Формула-1 відмінила гран-прі Австралії у 2021 році

Грані-прі Австралії у 2021 році не відбудеться. Організаторам довелося скасувати проведення перегонів на континенті.

Гран-прі Австралії в попередні роки відкривало сезон у Формулі-1. Однак у 2020 році змагання не відбулися через пандемію коронавірусу (при цьому що команди вже прибули в Мельбурн).

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У 2021 році організаторам таки вдалося додати гран-прі Австралії в календар Формули-1. Але це мав бути аж 21-й етап з 23-х, які запланували – 19-21 листопада.

Та все ж його довелося відмінити. Причиною такого рішення організатори назвали проблеми з логістикою та карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусу.

При цьому у Формулі-1 пообіцяли, що в 2021 році таки проведуть 23 етапи, як було заплановано. Тож зараз розглядають варіанти, хто може замінити Австралію в календарі.

Гран-прі Австралії – не єдине, яке можуть скасувати у 2021 році. Під загрозою і ще як мінімум два етапи, пише The Race. Серед них гран-прі Японії (8-10 жовтня) та Бразилії (5-7 листопада). А також гран-прі Мексики (29-31 жовтня).

Якщо японський чи мексиканський етап не відбудеться, то, цілком ймовірно, в США відбудеться спарений гран-прі.

Натомість замість Австралії гонки відбудуться в Китаї. Альтернатива – Бахрейн (тут відбулася перша гонка сезону).