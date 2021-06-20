Ферстаппен вирвав у Хемілтона перемогу на драматичному гран-прі Франції, ганебний провал Ferrari

У Франції відбулася сьома гонка Формули-1 сезону-2021. Перемогу на гран-прі Франції здобув пілот Red Bull Макс Ферстаппен.

Результати гонки (очкова зона)

1. Макс Ферстаппен (Red Bull)

2. Льюїс Хемілтон (Mercedes)

3. Серхіо Перес (Red Bull)

4. Валттері Боттас (Mercedes)

5. Ландо Норріс (McLaren)

6. Даніель Ріккардо (McLaren)

7. П'єр Гаслі (Aplha Tauri)

8. Фернандо Алонсо (Alpine)

9. Себастьян Феттель (Aston Martin)

10. Ленс Стролл (Aston Martin)

До слова Шумахер встановив рекорд у кваліфікації, Ферстаппен не дозволив Хеміілтону взяти поул

Провал Ferrari та хороший темп McLaren

Уже на перших метрах дистанції Ферстаппен втратив лідерство. Хемілтон пройшов лідера загального заліку після помилки. По одній позиції відіграли Леклер та Алонсо.

Початок гонки не увінчався великою кількістю обгонів. На 11 колі обидва пілоти McLaren легко пройшли Алонсо. Через 3 кола Даніель Ріккардо наздогнав Леклера та пройшов пілота Ferrari.

Після цього Леклер першим заїхав у бокси, завдяки чому згодом повернув собі позицію. Натомість через більш пізній піт-стоп свою позицію втратив Карлос Сайнс.

Більш швидший піт-стоп дозволив Ферстаппену повернути лідерство у гонці. Хемілтон виїжджав з боксів, коли його пройшов пілот Red Bull.

З 29 кола почався жах для Леклера: його пройшли Ріккардо, Норріс, Сайнс, Гаслі та навіь Алонсо. Темп McLaren дозволив обом пілотам бути попереду Ferrari.

Обидва пілоти McLaren продовжили прорив до топ-5. Непристойне падіння Ferrari підтримав і Сайнс, якого пройшли Гаслі та Алонсо. Наприкінці гонки Сайнс вилетів з топ-10, пропустивши Феттеля та Стролла.

Натомість Ферстаппен пішов на піт-стоп і на 35 колі його партнер по команді Серхіо Перес пропустив Макса. Ферстаппен кинувся навздогін Хемілтону, який відмовився від піт-стопу.

Битва за перемогу

За 10 кіл до кінця гонки Ферстаппен вже сидів на хвості у Боттаса, завданням якого було стримувати Макса. Та вже під час першої атаки Ферстаппена пілот Mercedes помилився на гальмуванні та пропустив Макса.

Коли до кінця гонки було 9 кіл, перевага Хемілтона складала 5 секунд, але у Ферстаппена була більш свіжа гума. Також проблемою для Боттаса було те, що його наздогнав і Перес. Мексиканець пройшов Боттаса на 49 колі.

За 5 кіл до кінця гонки Ферстаппен скоротив відставання до 3 секунд завдяки незначній помилці Льюїса. Ще через два коли Хемілтон бачив Макса у дзеркалах – різниця в 1 секунду. На 52 колі Ферстаппен знову повернув собі лідерство та в підсумку виграв гонку!