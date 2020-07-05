Перед стартом гран-прі Австрії не всі пілоти Формули-1 готові підтримати рух Black Lives Matter та стати на одне коліно. Гонщики деяких команд побоюються, що жест може бути сприйнятий неправильно.

Як повідомляє ESPN, пілоти Формули-1 висловлять підтримку руху проти расизму і дискримінації. Проте досі незрозуміло, в якій формі це відбудеться.

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Пілоти проти того, щоб стати на коліно

На футбольних матчах англійської Прем'єр-ліги перед стартовим свистком гравці стають на одне коліно. Подібну практику використовують в інших видах спорту.

Пілоти Формули-1 обговорювали можливість встати на одне коліно на знак солідарності з ідеями руху Black Lives Matter, проте не всі гонщики вважають цей жест доречним.

"Це правда. Деякі гонщики не готові вставати на одне коліно", – повідомив пілот Haas Ромен Грожан.

Водночас пілот Mercedes Льюїс Хемілтон заявив, що гонщики можуть висловити позицію своїми способами.

Представник Renault Даніель Ріккардо пояснив, чому Формула-1 вирішила відмовитися від того, щоб стати на одне коліно.

Всі ми на 100 відсотків підтримуємо ці ідеї і виступаємо проти расизму. Думаю, складність в тому, як цей жест сприйматиметься у країнах, які представляють деякі гонщики. Ми підтримуємо рух Black Lives Matter, тут немає ніякої політики, просто існує тонка грань, яка стосується сприйняття жесту людьми різних національностей,

– заявив австралієць.

Він додав, що гонщики не хочуть піддати когось небезпеці.

"Нікого не судитимуть або критикувати за те, що він вчинив певним чином або не встав на одне коліно. Ймовірно, ми висловимо нашу підтримку всі разом, а потім деякі з нас зроблять додатковий жест", – заявив Даніель.

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Леклер вже відмовився від жесту

Пілот Ferrari Шарль Леклер повідомив, що не збирається ставати на одне коліно перед гран-прі Австрії. Водночас він повністю підтримує боротьбу проти нерівності.

"Всі 20 гонщиків разом зі своїми командами виступають проти расизму і упереджень і вітають принципи різноманіття, рівності та відкритості, підтримуючи ініціативи Формули-1 і ФІА.

Я вважаю, що факти і поведінку в повсякденному житті значать більше, ніж формальні жести, які в деяких країнах можуть сприйматися неоднозначно. Я не буду вставати на одне коліно, однак це не означає, що готовий боротися з расизмом меншою мірою, ніж інші", – підкреслив монегаски у твіттері.

Він також додав до повідомлення хештег ініціативи Формули-1 We Race As One.