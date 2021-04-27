Формула-1 офіційно затвердила проведення трьох спринтерських гонок в сезоні-2021

Формула-1 офіційно оголосила про те, що в нинішньому сезоні буде протестований формат спринтерських гонок. Такі гонки пройдуть на трьох гран-прі цього сезону.

Спринти пройдуть на двох європейських етапах і одному гран-прі за межами Європи (конкретні гонки не називаються, але раніше планувалося, що це будуть гран-прі в Сільвертоуні, Монці і Сан-Паулу).

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Як будуть проходити спринти

У п'ятницю після першого вільної тренування буде проводитися традиційна кваліфікаційна сесія, яка в даному випадку визначить розташування пілотів на стартовій решітці в спринті.

Результати спринту, який буде проходити в суботу, визначать розстановку на решітці в недільній гонці. Гонщики, які фінішують в трійці найкращих в спринті, отримають очки: три за перше місце, два – за друге, одне – за третє.

Варто відзначити, що на п'ятничну кваліфікацію у всіх команд буде по п'ять комплектів "софта", на спринт – два комплекти шин на вибір (піт-стопи необов'язкові). Після п'ятничного заїзду команди зможуть поміняти настройки автомобілів, а великі компоненти машини – ні. До того ж після спринту буде вводитися повноцінний режим закритого парку.