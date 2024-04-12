Мінімальні зміни через Рамадан: Формула-1 опублікувала календар на 2025 рік

Організатори "королівських перегонів" вирішили не змінювати кількість етапів на наступний сезон. Формула-1 так само складатиметься з 24-х гран-прі, нових гонок не буде.

У Формулі-1 на початку березня стартував вже 75-ий сезон перегонів. Організатори зробили рекордну кількість гран-прі у 2024 році, їх буде аж 24.

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Розклад без змін

Тим часом став відомий вже календар аж на 2025 рік. Формула-1 залишить у ньому ті рекордні 24 етапи. При цьому жодних нових гран-прі не планується.

Трохи зміниться лише послідовність гонок. На відміну від цього року, чемпіонат стартує в Австралії 16 березня (на два тижні пізніше ніж у 2024-му). Чинний чемпіонат починався 2 березня у Бахрейні.

Мінімальні заміни

Втім організатори змістили гран-прі у Сахірі, а також Джидді (Саудівська Аравія) через Рамадан. Вони пройдуть у квітні після етапі у Австралії, Китаї та Японії.

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Серед інших змін – гран-прі Іспанії винесений перед канадським етапом та пройде одразу після Монако. А у серпні останнім етапом перед перервою стане гонка в Угорщині, а не Бельгії, як цього року. Завершиться сезон 7 грудні в Абу-Дабі (ОАЕ).

Нагадаємо, що останні три чемпіонати у Формулі-1 виграв пілот Ред Булл Макс Ферстаппен. Зараз же нідерландець також лідирує у заліку гонщиків сезону-2024 після чотирьох гран-прі: