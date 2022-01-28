Формула-1 хоче проводити ще одну гонку в США: це буде вже третє гран-прі в країні

Невдовзі в календарі Формули-1 може з'явитися ще один етап в США. Мова йде про гонку у Лас-Вегасі.

Керівництво ФОрмули-1 та представники Лас-Вегаса і губернатор штату Невада зараз залагоджують усі деталі щодо того, щоб з 2023 року проводити один з етапів в місті. Однак цілком можливо, що гран-прі Лас-Вегаса включать в календар Формули-1 з 2024 року.

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За даним журналістів, траса гонки буде пролягати через одну з найвідоміших вулиць міста – Стріп, поруч з вже легендарними танцюючими фонтанами.

Гран-прі Лас-Вегаса стане третім етапом, який проводитиметься на території США. В календарі вже є дві гонки в цій країні – гран-прі Маямі, яке вперше відбудеться у 2022 році, та гран-прі США в Остіні.

Лас-Вегас свого часу вже приймав перегони Формули-1. Це було в 1981 та 1982 році. Тоді гонки організували на стоянці готелю Caesars Palace. Але успіху організаторам досягти не вдалося. Навпаки, вони зазнавали збитків через непопулярність на той час перегонів Формули-1 в США.

Зараз ситуація значно змінилася. Особливої популярності Формулі-1 додав серіал Drive to Survive на Netflix.

Окрім того, з січня 2017 року Формулою-1 володіє американська Liberty Media.

При цьому це не вперше Лас-Вегас претендує на проведення етапу Формули-1. У 2016 році також була інформація, що група інвесторів зацікавлена в проведенні гонки в цьому місті. Тоді мова йшла про включення Лас-Вегаса до календаря на 2018 рік. Але зробити цього так і не вдалося.