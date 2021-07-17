Формула-1: Ферстаппен виграв перший спринт у Британії, Хемілтон став другим

Пілот Red Bull Макс Ферстаппен виграв першу у Формулі-1 спринт-кваліфікацію. Пілоти проїхали 17 кіл, а перша трійка отримала очки (3-2-1).

Ферстаппен стартував другим, але зумів вийти в лідери і не віддав це місце до самого кінця. Це означає, що 18 липня в гонці саме нідерландець стартуватиме з першого місця.

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Другим фінішував Льюїс Хемілтон, а третім став Валттері Боттас.

Варто виділити хороший спринт Леклера (стартуватиме 4-м), а також 5-6 позиції Норріса і Ріккардо.

Зазначимо провал Серхіо Переса. Гонщик Red Bull в боротьбі за 6-е місце вилетів з траси і не зміг закінчити гонку. Невдача для "биків" перед завтрашньою гонкою в плані боротьби за Кубок конструкторів.

Результати спринт-кваліфікації гран-прі Британії