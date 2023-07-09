Підсумки гран-прі Великої Британії: Ферстаппен знущається з Формули-1 та прорив Макларена
Пілот Ред Булл виграв восьмий з 10-ти етапів сезону-2023 та зміцнив лідерство у загальному заліку. А от Феррарі продовжує розчаровувати своїх фанатів.
У Формулі-1 сезону-2023 завершився десятий гран-прі. Його прийняла Велика Британія на вже звичному для себе автодромі "Сільверстоун", пише 24 канал.
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Цього року чинний чемпіон Макс Ферстаппен не має конкуренції і на всій швидкості несеться до вже третього трофея. Голандець впвенено тріумфував на британському етапі, вигравши кваліфікацію та гонку.
Макс не впускав лідерство з першого кола і у підсумку на 3,7 секунди випередив друге місце. Там сенсаційно опинився пілот Макларена Лендо Норріс, який повторив свій найкращий показник (друге місце було на гран-прі Італії у 2021-му).
Загалом Макларен продовжує прогресувати після технічних змін, проведених перед минулим гран-прі. В Австрії Норріс був четвертим, а тепер Лендо опинився другим. При цьому його партнер по команді Оскар Піастрі став четвертим.
Результати гран-прі Великої Британії:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Лендо Норріс (Макларен) +3,7
- Льюїс Хемілтон (Мерседес) +6,7
- Оскар Піастрі (Макларен) +7,7
- Джордж Расселл (Мерседес) +11,2
- Серхіо Перес (Ред Булл) +12,8
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +17,1
- Алекс Албон (Вільямс) +17,8
- Шарль Леклер (Феррарі) +18,6
- Карлос Сайнс (Феррарі) +19,4
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Топ-трійку замкнув Льюїс Хемілтон, а ось Феррарі вкотре провалили етап. Леклер та Сайнс лише закрили очкову зону. У свою чергу Ферстаппену вдалось ще і встановити найшвидше коло.
Це дозволило нідерландцю відірватися від партнера по Ред Буллу Серхіо Переса майже на сотню очок. За топ-трійку продовжують вести боротьбу Алонсо та Хемілтон. Головні старожили Формули-1 поки на кожному гран-прі брали якісь очки.
Загальний залік Формули-1 у сезоні-2023:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 255
- Серхіо Перес (Ред Булл) – 156
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 137
- Льюїс Хемілтон (Мерседес) – 121
- Карлос Сайнс (Феррарі) – 83
- Джордж Расселл (Мерседес) – 82
- Шарль Леклер (Феррарі) – 74
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 44
- Лендо Норріс (Макларен) – 42
- Естебан Окон (Альпін) – 31