Підсумки гран-прі Великої Британії: Ферстаппен знущається з Формули-1 та прорив Макларена

Пілот Ред Булл виграв восьмий з 10-ти етапів сезону-2023 та зміцнив лідерство у загальному заліку. А от Феррарі продовжує розчаровувати своїх фанатів.

У Формулі-1 сезону-2023 завершився десятий гран-прі. Його прийняла Велика Британія на вже звичному для себе автодромі "Сільверстоун", пише 24 канал.

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Цього року чинний чемпіон Макс Ферстаппен не має конкуренції і на всій швидкості несеться до вже третього трофея. Голандець впвенено тріумфував на британському етапі, вигравши кваліфікацію та гонку.

Макс не впускав лідерство з першого кола і у підсумку на 3,7 секунди випередив друге місце. Там сенсаційно опинився пілот Макларена Лендо Норріс, який повторив свій найкращий показник (друге місце було на гран-прі Італії у 2021-му).

Загалом Макларен продовжує прогресувати після технічних змін, проведених перед минулим гран-прі. В Австрії Норріс був четвертим, а тепер Лендо опинився другим. При цьому його партнер по команді Оскар Піастрі став четвертим.

Результати гран-прі Великої Британії:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Лендо Норріс (Макларен) +3,7 Льюїс Хемілтон (Мерседес) +6,7 Оскар Піастрі (Макларен) +7,7 Джордж Расселл (Мерседес) +11,2 Серхіо Перес (Ред Булл) +12,8 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +17,1 Алекс Албон (Вільямс) +17,8 Шарль Леклер (Феррарі) +18,6 Карлос Сайнс (Феррарі) +19,4

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Топ-трійку замкнув Льюїс Хемілтон, а ось Феррарі вкотре провалили етап. Леклер та Сайнс лише закрили очкову зону. У свою чергу Ферстаппену вдалось ще і встановити найшвидше коло.

Це дозволило нідерландцю відірватися від партнера по Ред Буллу Серхіо Переса майже на сотню очок. За топ-трійку продовжують вести боротьбу Алонсо та Хемілтон. Головні старожили Формули-1 поки на кожному гран-прі брали якісь очки.

Загальний залік Формули-1 у сезоні-2023: