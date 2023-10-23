Ферстаппен розриває Формулу-1, Гемілтона та Леклера дискваліфікували: підсумки гран-прі США

Нідерландський пілот Ред Булл знову не мав рівних на гран-прі в Остіні. Йому боротьбу нав'язав лише Гемілтон, але результат британця анулювали.

У американському місті Остін, штат Техас, відбувся 18-ий гран-прі Формули-1 сезону 2023 року. Ще на початку жовтня у Катарі визначився достроковий чемпіон, пише 24 канал.

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Черговий тріумф Ферстаппена

Ним став пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, який брав чемпіонство також у 2021 та 2022 роках. Втім нідерландця це не зупиняє, він тріумфував і на гран-прі США. Це вже 15-та перемога гонщика в сезоні.

Ферстаппен починав з шостої позиції, але швидко вийшов у лідери і не віддавав перше місце до самого фінішу. Лише наприкінці етапу йому боротьбу нав'язав Льюїс Гемілтон, але тому трохи не вистачило – відставання 2,23 секунди.

Втім навіть якби британець обійшов Макса, це б не допомогло йому. Керівництво Формули-1 анулювало результат Гемілтона та пілота Феррарі Шарля Леклера (фінішував шостим). FIA виявила порушення під час перевірки зношування планок болідів.

Виявилсь, що вони стерлися через унікальні умови кочкуватого характеру траси. Таким чином, в очкову зону піднялись пілоти Вільямс Алекс Албон та Логан Сарджент. Для останнього це було дебютне потрапляння у залікову зону в кар'єрі.

Результати гран-прі США:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Лендо Норріс (Макларен) +10,7 Карлос Сайнс (Феррарі) +15,1 Серхіо Перес (Ред Булл) +18,4 Джордж Расселл (Мерседес) +24,9 П'єр Гаслі (Альпін) +47,9 Ленс Стролл (Астон Мартін) +48,6 Юкі Цунода (Альфа Таурі) +1:14,3 Алекс Албон (Вільямс) +1:26,7 Логан Сарджент (Вільямс) +1:27,9

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Індивідуальний залік

Завдяки дискваліфікації Гемілтона залишається інтрига у боротьбі за третє місце у загальному заліку. Виліт Фернандо Алонсо не дозволив йому скоротити відстань, тоді як підйом Карлоса Сайнса (Феррарі) на третє місце включив його у цю боротьбу.

Варто відзначити також і п'яте "срібло" для пілота Макларен Лендо Норріса. Завдяки цьому британець обійшов Леклера і Рассела та опинився на шостій сходинці.

Загальний залік Формули-1 у сезоні-2023: