Фонсека пропонував свої послуги УАФ на пост тренера збірної України

Паулу Фонсека міг опинитись у збірній України. Агент португальського фахівця пропонував УАФ послуги свого клієнта.

Український футбол нечужий Фонсеці

Агент Марко Абрера контактував із представниками УАФ. Він пропонував кандидатуру Паулу Фонсеки на пост головного тренера "синьо-жовтих".

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Таке призначення португальського фахівця могло б позитивно вплинути на кар'єру Фонсеки. Спеціаліст разом із сім'єю не проти повернутись в Україну, адже його дружина народилась у Донецьку. Спеціаліст працював із Шахтарем протягом 2016/2019 років.

Зараз 48-річний Фонсека перебуває у пошуках нового клубу. Останньою командою у кар'єрі португальця стала італійська Рома, яку він покинув вкінці червня 2021 року. Паулу керував "вовками" із липня 2019 року.

В останньому сезоні-2020/2021 під керівництвом португальського фахівця Рома завершила виступ на 7 місці у Серії А.

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