Знайомі обличчя: колишні тренери Шахтаря можуть очолити Португалію

Збірну Португалії до наступного турніру буде готувати новий головний тренер. Серед кандидатів на посаду є добре відомі українським уболівальникам фахівці.

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш найближчими днями може залишити свою посаду. Серед наступників 68-річного фахівця називають колишніх наставників донецького Шахтаря.

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Фонсека і Каштру можуть очолити Португалію

Португальська футбольна федерація розглядає варіант із запрошенням Паулу Фонсеки. Екснаставник "гірників" зараз очолює французський Лілль, який займає сьому сходинку у Лізі 1. Його контракт із клубом діє до кінця червня 2024 року.

Ще одним претендентом на посаду є Луїш Каштру. Зараз колишній тренер Шахтаря тренує бразильський Ботафого. Угода 61-річного фахівця розрахована до кінця 2023 року.

Варто зазначити, що фаворитом на місце тренера португальців є коуч Роми Жозе Моурінью. Але чи зможе федерація задовольнити фінансові апетити "Особливого" і заплатити компенсацію за розрив контракту з "жовто-червоними" – питання риторичне.

Тож варіант із запрошенням менш бюджетних наставників є цілком реальним.

Ще одним кандидатом на посаду наставника Португалії є Руй Жорже, котрий тренує молодіжну збірну країни.